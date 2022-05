Auf 7000 Quadratmetern lässt sich’s flanieren bei der Lauterer Kerwe. Die sogenannte Verkehrsfläche war am Samstagabend derart gut gefüllt, dass sich ab und an Besucher wohl auch auf die Füße traten.

„Voll“, konstatierte das Kerwe-Manager-Gespann denn auch zufrieden. Für Marktmeister Dietmar Keller und seinen Mitstreiter Patrick Bur taugt das Wissen um die Flächengröße auch, um die aktuelle Besucherzahl zu schätzen. Demnach waren es zur „Blauen Stunde“ – zwischen Sonnenuntergang und Dunkelheit – um die 9000, die sich auf dem Messeplatz getummelt haben. „Wir kommen heute locker auf 20.000 Besucher“, rechnete Keller hoch, während er sich mit seinem Kollegen ein Kaffeepäuschen gönnte.

Der Samstag war gut, der Sonntag auch – nicht zuletzt, weil zudem verkaufsoffener Sonntag war, was sich allerdings nicht immer auch auf die Besucherzahl auf dem Messeplatz auswirkt. „Hoffen wir, dass das Wetter weiterhin hält“, meinten die Marktmeister. Unwetter war ja für den Freitagabend angesagt. Aber die Prognose war sicherlich nicht ausschlaggebend dafür, dass am Freitagabend relativ wenig los war. Ruhe vor dem Sturm herrschte wohl vor allem wegen des FCK-Spiels. Doch ergoss sich auch nach Spielschluss keineswegs eine große Menschenmenge über den Messeplatz. Da seien wohl einige weggeblieben, weil sie genau dies befürchtet hätten, vermuten die Marktmeister. Weil auch Fußballfans nicht in Scharen kamen, blieb der Freitagabend merklich unterm Schnitt. Immerhin hat sich auch niemand bemerkenswert daneben benommen. Für die Ordnungskräfte wie auch für die medizinischen Retter war es ein ruhiger Abend, wie ein Sprecher vom Arbeiter-Samariterbund bestätigte. Froh waren die Verantwortlichen, dass diesmal früher Feierabend war.