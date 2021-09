Aus laut Polizei sehr kuriosen Gründen ist am Dienstagabend ein Autofahrer entgegen eine Einbahnstraße gefahren. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Streife den 34-jährigen Fahrer gegen 20 Uhr in der Wollstraße. Der Mann fuhr in der Einbahnstraße in die falsche Richtung. Die Beamten unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Der Fahrer und sein Beifahrer gaben auf die Nachfrage, warum sie als Ortskundige entgegen der Einbahnstraße fahren, eine recht eigenwillige Erklärung ab: Sie seien auf Pokémonjagd und gerade einem dieser Geschöpfe auf den Versen. Leider war das Jagdglück nicht auf ihrer Seite und sie gingen leer aus. „Gewonnen hatten sie ein Verwarngeld, das sie ohne zu zögern bezahlten“, so die Polizei.