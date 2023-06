Zwei Autofahrer sind am Mittwoch derart in Streit geraten, dass sie aufeinander einschlugen. Wie die Polizei berichtet, befuhren ein 62-Jähriger und ein 63-Jähriger hintereinander mit ihren Wagen die Lauterstraße bis in die Eisackstraße. An einer Baustelle habe der 62-Jährige wenden müssen. Die Männer stiegen daraufhin aus ihren Fahrzeugen. Der 63-Jährige schlug auf den 62-Jährigen ein. Er sagte aus, dass ihn der 62-jährige zuvor in der Lauterstraße beleidigt und bespuckt habe und in der Eisackstraße geschlagen worden zu sein. Grund für die Auseinandersetzung war, dass der 63-Jährige sich durch mehrmaliges starkes Abbremsen des vor ihm Fahrenden provoziert fühlte. Dieser war der Ansicht, von dem 63-Jährigen durch dichtes Auffahren bedrängt worden zu sein. Beide Männer erlitten Hämatome, der 62-Jährige zusätzlich eine Nasenbeinfraktur.