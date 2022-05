Auf Autoräder hatten es Diebe am Mitfahrerparkplatz im Ortsteil Spesbach abgesehen. In der Nacht auf Samstag wurden dort an einem BMW die kompletten Räder abmontiert und gestohlen. Das Fahrzeug hatten die Täter auf Holzblöcke aufgebockt, berichtet die Polizei und bittet Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist, sich bei der Inspektion in Landstuhl unter Telefon 06371 8050 zu melden.