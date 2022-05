Sein Übermut ist einem jungen Mann am Montagmorgen zum Verhängnis geworden: Durch sein Verhalten verursachte er einen Unfall und zog sich dabei selbst Verletzungen zu.

Wie die Polizei mitteilte, versuchte der 26-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in der Pariser Straße auf ein gerade vorbeifahrendes Müllauto aufspringen – ohne, dass das notwendig gewesen wäre. Das Fahrzeug war aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens in der Straße gegen 8.30 Uhr in Schrittgeschwindigkeit unterwegs.

Beim Versuch, sich an der Vorrichtung festzuhalten, die normalerweise zum Anheben und Leeren der Mülltonnen dient, stürzte der „Passagier“ nach nur wenigen Metern zu Boden, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige zog sich Schürfwunden an der Stirn sowie an einer Hand zu. Die Wunden wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Was den Mittzwanziger dazu verleitete, mal eben auf einen Müllwagen aufzuspringen, ohne, dass er mit der Abfallentsorgung etwas zu tun hatte, darüber lässt sich nur spekulieren. Die Polizei macht jedenfalls keine näheren Angaben.