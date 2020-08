Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L500 bei Trippstadt ist am Donnerstagnachmittag eine 51-jährige Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Autofahrerin mit ihrem Suzuki vom Neuhof kommend in Richtung Johanniskreuz unterwegs, als sie in einer schlecht einsehbaren Linkskurve aus noch ungeklärten Gründen mit ihrem Wagen zu weit nach links kam und frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammenstieß. Der 36-jährige Fahrer dieses Wagens blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin kam ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn war die Landesstraße 500 bis 18 Uhr voll gesperrt.