Das Küchenfenster in einem Mehrfamilienhaus in der Altenwoogstraße wurde durch Schüsse beschädigt. Am Montagabend war die Polizei zum Tatort gerufen worden. Bei der Tatwaffe handelt es sich mutmaßlich um ein Luftgewehr, wie die Polizei mitteilt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern unter Telefon 0631 3692150 zu melden.