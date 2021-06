Am Sonntag öffnen sich in Stadt und Landkreis zahlreiche Gartentüre für Besucher. Der Verband der Gartenbauvereine organisiert seit vielen Jahren die Möglichkeit, sich Anregungen in privaten Gärten zu holen, zu staunen, was alles möglich ist oder einfach mal durch Nachbars Garten zu flanieren, so er denn bei der Aktion dabei ist. In diesem Jahr beteiligen sich Daniela Caporaso in Weilerbach, Am Hochrain 40 sowie Gerd Marburger in Hochspeyer, Am Springenkopf 11. Mit dabei ist auch der Klostergarten im katholischen Pfarramt in Otterberg. In der Lindenstraße 56 in Niederkirchen-Morbach öffnet außerdem Uta Schade ihre Pforte von 10 bis 18 Uhr und freut sich auf Besuch.