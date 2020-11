Gleich in mehrfacher Hinsicht negativ aufgefallen ist ein Jugendlicher am Montagnachmittag in der Zollamtstraße. Zunächst wurde der 17-Jährige dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt „lange Finger“ machen wollte, später provozierte er Polizeibeamte.

Der Hausdetektiv des Geschäfts hatte nach Angaben der Polizei den jungen Mann bereits im Blick, als dieser sich ein Bluetooth-Headset aus dem Regal nahm, es auspackte und sich in den Hosenbund steckte. Als er bemerkte, dass er beobachtet wird, nahm er das Headset wieder aus der Hose, legte es zurück ins Regal und wollte den Markt verlassen. Der Sicherheitsmitarbeiter stoppte den 17-Jährigen, sprach ihn auf die Tat an und bat ihn in sein Büro. Dort angekommen, setzte seine Mund-Nasen-Bedeckung ab und weigerte sich, trotz mehrfacher Aufforderung, diese wieder anzuziehen. Auch im Beisein der hinzugerufenen Polizeibeamten zog der Jugendliche die Maske immer wieder demonstrativ herunter. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu, zudem erhielt er einen Platzverweis für den Bereich des Marktes und des angrenzenden Parkdecks.