Die Polizei sucht einen Mann, der am Dienstagabend in einer Kleingartenanlage in der Trippstadter Straße gezündelt hat. Zeugen überraschten den Unbekannten gegen 18 Uhr, als er gerade an einem Gartenhäuschen die Holzfassade mit Hilfe von Kaminanzünder anstecken wollte. Als sie den Mann ansprachen, ergriff dieser sofort die Flucht. Dank des schnellen Eingreifens der Zeugen entstand an dem Gartenhaus nur leichter Sachschaden.

Vom Täter liegt laut Polizei folgende Beschreibung vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, er trug helle Joggingbekleidung und führte einen hellen Rucksack mit sich. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.