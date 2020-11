Mit dem Einsatz von Pfefferspray und Spucke reagierte ein Autofahrer am Samstagnachmittag, nachdem er von einem Fahrradfahrer auf ein Fehlverhalten angesprochen wurde.

Nachdem der Fahrer eines Opel Corsa mit KL-Kennzeichen am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr in der Brandenburger Straße einen Fahrradfahrer geschnitten haben soll, wurde er von dem Fahrradfahrer an der Ampel Kreuzung Trippstadter Straße von dem Zweiradfahrer auf das Fehlverhalten angesprochen, so die Polizei. Nachdem der Opelfahrer dem Radfahrer Schläge angedroht und ihm ins Gesicht gespuckt habe, habe sich der Autofahrer zunächst entfernt.

In der Zollamtstraße habe er anschließend vor einem Lebensmittelmarkt auf dem Fahrradweg gewartet und dem Geschädigten noch Pfefferspray in die Augen gesprüht. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 2 unter 0631/369-2250.