Die neue Ideenwald-App zeigt Wanderwege und Kreativpfade auf, die mit oder ohne Audioguides erlebt werden können und Besonderheiten der Region in den Fokus nehmen. Das Netzwerk Ideenwald-Ökosystem wurde vom Gründungsbüro der Technischen Universität und der Hochschule Kaiserslautern ins Leben gerufen. Zusammen mit der Tourist-Information der Stadt will das Ideenwald-Team nun das städtische Wappentier, den Fisch, in der App repräsentieren und ruft im Rahmen der Initiative „Land in Bewegung“ zur Fische-Challenge auf. Bis 11. Juli können dem Gründungsbüro Standorte der Fische gemeldet werden, die in und um Kaiserslautern als farbenfrohe Überbleibsel aus dem Jahr 2001 und der Feier zum 725-jährigen Bestehen der Stadt stehen.

Das Team ist erreichbar per Mail an ulmen@gruendungsbuero.info oder über die Social-Media-Kanäle des Gründungsbüros und Ideenwalds. Nach dem 11. Juli werden die gemeldeten Fische zu einer Wanderroute in der Ideenwald-App verbunden, gerne mit Namensnennung der Personen, die den Fisch gefunden haben.