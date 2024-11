Wie es mit dem Straßenausbau in Hohenecken weitergeht, darüber wurde am Dienstagabend kontrovers diskutiert. Insgesamt sollen in den kommenden vier Jahren 2,3 Millionen Euro investiert werden. Das wirkt sich auf den Geldbeutel der Hausbesitzer aus.

Seit dem Jahr 2013 wird beim Straßenausbau in Hohenecken