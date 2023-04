Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor Ostern hatte Paul Peter Götz Erfenbach in eine offene Galerie verwandelt. In den Schaufenstern mehrerer Geschäfte des Stadtteils hatte er Gemälde und Kunstobjekte von Künstlern ausgestellt, die mit einem Atelier im Künstlerhaus „Kunst am Gleis“ vertreten sind.

Ein Versuch, der bei vielen Bürgern ankam. „Eine super Idee“, „eine tolle Sache“, „endlich passiert mal was im Dorf“, erinnert Paul Peter Götz