Eigentlich ist alles angerichtet: Nach der Absage der offiziellen Hallen-Kreismeisterschaften im gesamten Verbandsgebiet, will nun im Fußballkreis Kaiserslautern-Donnersberg der Freundeskreis der Schiedsrichtervereinigung als Ausrichter einspringen. Doch ganz so einfach, wie es vielleicht klingen mag, ist das Unterfangen nicht.

Schon der Name sollte einen Aufbruch symbolisieren, einen Neustart nach pandemiebedingten Hallenschließungen, doch die 1. Hallen-Masters des Fußballkreises kommen nur schwer in Gang. Turnierleiter Andreas Gödtel (Kirchheimbolanden) hatte alle Vereine angeschrieben, aber in den ersten acht Tagen erst eine verbindliche Zusage erhalten.

Dabei hatte sich der Fußballkreis frühzeitig um Termine in kommunalen Hallen gekümmert, ehe von Verbandsseite die Absage kam. Um den Mannschaften wieder eine wie auch immer gestaltete „Meisterschaft“ in der Halle anbieten zu können, wurde der Freundeskreis der Schiedsrichter als Ausrichter ins Boot geholt. Seit vielen Jahren engagieren sich die Schiedsrichter bei den Hallen-Kreismeisterschaften, um mit den Einnahmen vor allem die Aus- und Fortbildung von Jung-Schiedsrichtern zu finanzieren.

Endrunde in der Barbarossahalle

An den Hallen-Masters können sich laut Gödtel alle aktiven Mannschaften im Kreis beteiligen, „unabhängig von ihrer Klassenzugehörigkeit“. Geplant ist eine zweitägige Vorrunde am 7. und 8. Januar 2023 in der Schillerschule Kaiserslautern. Die Endrunde ist für den 22. Januar 2023 in der Barbarossahalle vorgesehen.

Die Bereitschaft der Vereine ist nur eine Unbekannte in den Planungen der Organisatoren. Ob es wegen der Energiekrise doch noch zu flächendeckenden Hallenschließungen kommen wird, kann aktuell niemand voraussagen. Für Gödtel und sein Team bedeutet das erst einmal: „die Planungen vorantreiben und ein attraktives Turnier organisieren.“

Info

Anmeldungen zu den 1. Hallen-Masters des Kreises Kaiserslautern-Donnersberg sind bis 20. November möglich unter der Mailadresse agoedtel7@gmail.com oder ans E-Postfach von Andreas Gödtel. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro.