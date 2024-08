Die Identitätssucher (3): Das Museum Pfalzgalerie (mpk) will mit seiner Ausstellung „Betze, K’Town, Pfaff“ herausfinden, wie Kaiserslautern tickt. Museumschef Steffen Egle kuratiert die Schau und hat vier Künstler von außerhalb eingeladen, die bereits in das Stadtgefühl eingetaucht sind. Wir stellen in einer Kurzserie ihre Ziele vor. Heute: Nikolaus Koliusis, der Orte in der Stadt markiert, und Erik Sturms „Werbegrabung“ am Pfaffplatz.

„Hinter dem Projekt steht eine große Zuneigung“, sagt Nikolaus Koliusis über seine Mitarbeit an „Betze, K-Town, Pfaff“. In Kaiserslautern