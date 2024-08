Das Museum Pfalzgalerie (mpk) will mit seiner Ausstellung „Betze, K-Town, Pfaff“ herausfinden, wie Kaiserslautern tickt. Museumschef Steffen Egle kuratiert die Schau und hat vier Künstler von außerhalb eingeladen, die bereits in das Stadtgefühl eingetaucht sind. Wir stellen in einer Kurzserie ihre Ziele vor. Heute: Sophie Innmann und ihre FCK-Installation.

„Es war überwältigend“, sagt Sophie Innmann. Und meint ihre Besuche im Fritz-Walter-Stadion. Für die ab September laufende mpk-Ausstellung zur Identitätserkundung Kaiserslauterns war sie gleich mehrfach auf dem Betze, hat mit Fans gesprochen, sich den Stadiongesängen hingegeben und sich mitreißen lassen von der Atmosphäre und den hoch kochenden Emotionen. Obwohl sie kein Fan ist, schließlich kommt die Künstlerin aus Hof. Ein ganz fremdes Pflaster war Kaiserslautern für sie dennoch nicht, eine gute Freundin sei von hier. Und Fußballspiele habe sie zuvor durchaus schon einige gesehen, „aber ich war nie in der Dimension unterwegs wie hier“, zeigt sie sich nachhaltig beeindruckt von den Erlebnissen auf den dicht gefüllten FCK-Rängen.

„Es geht um Liebe“

Für ihre Klanginstallation hat die 38-Jährige, die an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe studiert hat, auch Fankneipen besucht und sich als Kontrast in den Wald begeben. Vor allem aber hat sie ganz genau hingehört im Stadion, noch dazu bei entscheidenden Spielen, im beginnenden und dann zugespitztem Abstiegskampf im Frühjahr: gegen den KSC, wo die Verzweiflung im Block angesichts eines 0:4 groß war, bei der Niederlage gegen Osnabrück, aber auch bei der Lichtblick-Partie gegen Magdeburg, als das Fanherz endlich wieder Hoffnung spüren konnte. Genau an diesem Spieltag, am 4. Mai, mit seinem erlösenden 4:1 für den FCK, hat sie auch ihre Audioaufnahme im Stadion gemacht.

Fußballspiele als Ersatzkonflikte interessieren Innmann: Kampfesmetaphern spielen eine Rolle, wie hier auch die Choreografie des FCK-Gegners Magdeburg zeigt. Bei dem 4:1-Sieg der Lautrer hat die Künstlerin ihre Audioaufnahmen gemacht. Foto: Susanne Schütz

„Der FCK ist nicht nur Fußball, es geht um Liebe – zu der Stadt, zu der Region. Der FCK ist die Pfalz“, lautet eines ihrer Urteile. Die Identifikation mit dem Verein ist für viele Kaiserslauterer – und andere Pfälzer – ein Anker und mehr als identitätsstiftend. Es geht gefühlt um alles. Auch um Ersatzkonflikte, die stellvertretend eine Lösung für persönliche Ärgernisse im Alltag bringen können – oder zusätzlichen Frust.

Entfesselte Kräfte

„Was mich überrascht hat, war, wie leicht diese Emotionalität überspringt, auch auf mich“, sagt sie. „Es ist sehr packend, man kann sich dem Ganzen nicht entziehen.“ Es entstünden starke Dynamiken, auch durch die Call & Response-Gesänge, das Eingehen der Fans auf den Vorsänger und –klatscher in der Westkurve. „Dieses Gefühl, das dabei entsteht, ist so ein Urgefühl der Menschheit“, glaubt sie. Durch das Singen werde in der „Emotions-Hormon-Psychologie“ viel ausgelöst, es habe auch Auswirkungen auf den Kreislauf, habe ihr ein Gesangsexperte erklärt. Auch sei gemeinsames Singen hierzulande mittlerweile etwas Verkümmertes, in anderen Kulturen werde Gesang noch stärker als gruppenbildendes Element benutzt. So bietet das Stadion eine doch eher selten gewordenen Gelegenheit, alles aus sich heraus zu lassen und sich auch durch die eigene Stimme euphorisieren zu lassen. Eine Sopranistin, die über Fangesänge geforscht hat, habe ihr zudem erläutert, dass Männer in Stadion ungeahnte Stimmlagen erreichen können, etwa ein hohes Fis: „So hoch kommt eigentlich kein Mann. Im Stadion aber schon. Es ist schon verwunderlich, was da für Kräfte entfesselt werden.“

Ihre Klanginstallation für die Schau „Betze, K’Town, Pfaff“ sei als Theaterinszenierung aufgebaut. Es gebe viele Gesänge zu hören, aber auch Videobilder zu sehen – allerdings nicht aus dem Stadion, die Rechtelage mache dies nahezu unmöglich. Innmann hat indes ohnehin nicht „nur“ dem Fußball nachgespürt, gerade da er dieses Pfalzgefühl so sehr transportiere. Als Gegengewicht ging sie hinaus, in die nahe Natur. „Der Wald fasziniert mich auch persönlich sehr, weil er auch ein identitätsstiftendes Merkmal für ganz Deutschland ist. Wald ist ja auch ein Mythos.“ Sie habe Parallelen entdeckt zwischen der Liebe zum Pfälzerwald und zum Fußball: „Beides hat mit Theatralik zu tun und eine Dramatik inne, die ich versuche, mit Audio und Video gegenüberzustellen.“

Die Bühne des Lebens

„Man hat zwei gegnerische Parteien, die sich ,bekriegen’, es gibt einen Sieger und einen, der ,geschlagen’ vom Feld geht. Dieser ,Schlachtenbezug’ ist also unmittelbar gegeben“, führt sie aus. Gleichzeitig erinnere die Spielsituation an die Ursprünge von Theater: Es gibt oben Zuschauer, unten spiele sich ein Drama ab, das die Ränge kommentieren.

Das ähnele der antiken griechischen Tragödie mit ihren Chor und den Gesängen, die das Geschehen untermalen. „Und in der Natur hat man das auch, als Bühne des Lebens. Hier passieren so viele kleine Dramen tagtäglich. In jedem Baum, in jeder Rinde geht es um Leben und Tod“, zieht sie wiederum etwas überraschende weitere Schlüsse. „Diese Parallelen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht da sind, zwischen Fußballstadion und Wald, der eigentlich das Gegenteil – Idylle, Ruhe, Vogelgezwitscher – scheint, möchte ich in Ton und Bild aufzeigen.“

„Nicht abgehoben“

Zehn, elf Mal sei sie – angereist aus dem oberfränkischen Hof – in Kaiserslautern gewesen, auch mehrere Tage am Stück. Teilweise habe sie auch im Wald im Auto übernachtet, „um direkt vor Ort zu sein und morgens wieder die Atmosphäre mitzunehmen“. Sie sei „sehr gerne immer wieder hierher gefahren“. Den Dialekt findet sie „super-sympathisch“, ein wenig schade sei aber, dass „viele gar nicht sehen, wie toll es hier ist“. Als bodenständig, sympathisch, „total ehrlich und überhaupt nicht abgehoben“ empfinde sie auch die Lauterer selbst.

Innmann sieht sich in ihrer Arbeit, ob in Wald oder Stadion, dabei in der Beobachterrolle. „Es ging mir nicht darum, Partei zu ergreifen, irgendetwas an den Pranger zu stellen oder als überragend darzustellen“, sagt sie über ihren Zugang zur FCK-Fankultur.

Als Künstlerin sei es ihr aber auch wichtig, damit zu brechen, dass Fußball als „Nicht-Hochkultur“ angesehen wird. Oder dass angenommen wird, Fußballfans gingen nicht ins Museum oder Ausstellungsbesucher nicht ins Stadion. Und sie möchte Interesse wecken füreinander und ein breites Publikum ansprechen. Vor allem aber rät sie allen, die es noch nicht erlebt haben, mal ins Stadion zu gehen, um diese ganz besondere Atmosphäre „mal am eigenen Leib zu erfahren“.

Die Ausstellung

„Betze, K’Town, Pfaff“ mit Arbeiten von Sophie Innmann, Elisabeth Neudörfl, Nikolaus Koliusis und Erik Sturm eröffnet am 13. September im Museum Pfalzgalerie (mpk).