Das Museum Pfalzgalerie (mpk) will mit seiner Ausstellung „Betze, K-Town, Pfaff“ herausfinden, wie Kaiserslautern tickt. Museumschef Steffen Egle kuratiert die Schau und hat vier Künstler von außerhalb eingeladen, die bereits in das Stadtgefühl eingetaucht sind. Wir stellen in einer Kurzserie ihre Ziele vor. Heute: Fotografin Elisabeth Neudörfl und Kurator Steffen Egle.

„Das Projekt liegt mir sehr am Herzen“, sagt Steffen Egle. Und die Vorfreude ist ihm anzusehen: Der Museumschef und Kunstvermittler hat seit seinem Amtsantritt 2022 deutlich