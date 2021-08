In ihrer Heimat Kaiserslautern fühlt sie sich zweifelsfrei wohl, mit der Liebe will es bei Jessica Gjata dennoch nicht so recht klappen. Deswegen sucht die 23-Jährige über die Dating-Show Love Island auf RTL 2 ab dem 30. August nach der großen Liebe.

Gemeinsam mit zwölf weiteren Kandidatinnen und Kandidaten verbringt sie vier Wochen in einer Villa auf Mallorca. Während dieser Zeit haben die Teilnehmer Zeit sich kennenzulernen und Paare zu bilden. Denn nur Paare erreichen die nächste Runde und haben damit am Ende der Show die Chance, als Publikumsliebling zusätzlich 50.000 Euro zu gewinnen.

Das Geld hingegen lockt die 23-Jährige, deren Eltern vor ihrer Geburt aus Albanien nach Kaiserslautern gekommen sind, nicht. „Natürlich wäre es schön mit einem Plus in der Tasche aus der Sendung zu gehen“, sagt sie. Wichtiger sei ihr allerdings dort einen Partner zu finden, mit dem sie später zusammen die Show verlasse. Für diesen außergewöhnlichen Weg habe sich Gjata entschieden, weil sie bisher noch keinen Freund hatte. „Ich bin jetzt schon 23, da wird es langsam Zeit.“

Dabei erkennt die DJane, die zur ihrer großen Leidenschaft die Musik, Singen und Ballett zählt, eindeutig ihre Vorzüge: „Wir Pfälzer sind generell offene Menschen, die keine Hemmungen haben, mit Menschen ins Gespräch zu kommen.“ Ehrlichkeit und Loyalität zeichneten Gjata besonders aus.

Für ihr persönliches Glück wäre sie bereit, ihre Heimat dauerhaft zu verlassen: „Kaiserslautern ist sehr schön, ich fühle mich hier zu Hause.“ Heimat bedeute für sie aber vor allem Freunde und Familie. Diese unterstützen sie vollkommen in ihrem Vorhaben. „Für die Liebe ist ein Tapetenwechsel vielleicht mal nicht schlecht.“