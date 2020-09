Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L363 sind am Montagmittag mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, wollte eine 53-jährige Autofahrerin an der Ampel links in die Mittelbrunner Straße abbiegen. „Hierbei kam sie mutmaßlich mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw frontal zusammen, dessen Insassen ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten“, so die Landstuhler Polizei. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehr als 10.000 Euro. Zeugen, die den Unfall gegen 12.15 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06371/9229-0 bei der Inspektion zu melden.