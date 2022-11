„Weihnachtspost aus Kaiserslautern“ hat Ute Speyerer-Gauda das diesjährige Motiv ihrer Weihnachtskarte überschrieben. Die Botschaft von einem bunten Kaiserslautern überbringt am Ende des „Barbarossa-Jahres“ der Kaiser als Weihnachtsmann höchstpersönlich. Von einem Engel begleitet, halten beide ein Bild in der Hand, das vor markanten Gebäuden der Stadt ein buntes Treiben zeigt. Vor der Kulisse mit Humbergturm, Rathaus, Technischer Universität, Pfalztheater und FCK-Flagge symbolisieren Menschen aus unterschiedlichen Nationen ein friedliches Miteinander. Die Flagge in Regenbogenfarben steht für Gemeinschaft und Vielfalt. Nicht fehlen darf der Tannenbaum.

Für die zahlreichen Straßenbauarbeiten, die dieses Jahr für Gesprächsstoff unter den Lauterern gesorgt haben, steht ein Baustellenschild. Für ihre seit einigen Jahren immer wieder mit neuen Motiven erscheinenden Weihnachtskarten war es Ute Speyerer-Gauda ein Anliegen, aufzuzeigen, dass Kaiserslautern von der Vielfalt der Menschen lebt. „Das spürt man beim Einkauf auf dem Wochenmarkt, bei Spielen des 1. FCK, bei einer Tasse Kaffee in der Stadt und im täglichen Miteinander.

25 Cent pro Karte gehen an guten Zweck

1800 Exemplare der Postkarte hat sie drucken lassen. Die sind in der Buchhandlung Blaue Blume, im Blumenladen Flora und Faun, im Stadtteilbüro in der Königstraße und bei der Tourist Information, das Stück für einen Euro, erhältlich. Mit 25 Cent pro Karte unterstützt Ute Speyerer-Gauda Projekte des Weltladens Kaiserslautern. Unter anderem ein Kleinbauernprojekt auf den Philippinen und ein Kinderheim in Peru.

Ihr selbst bedeuten Weihnachtskarten, mal wieder schriftlich Kontakt zu Freunden und Bekannten zu knüpfen. „Ein schriftlicher Weihnachtsgruß ist etwas Persönliches und hat heute Seltenheitswert.“ Weil sie selbst gerne Karten und Briefe zum Jahresende verschickt und viel Post bekommt, ist es ihr ein Vergnügen, Weihnachtskarten selbst zu gestalten. Seit vielen Jahren hat sich die ehemalige Sozialarbeiterin der Kunst verschrieben. Sie ist bekannt für ihre Keramikarbeiten und ihre Grafiken, die unter anderem die Kaiserslauterer Tasse schmücken. Ihr persönlicher Wunsch zu Weihnachten: „Friede in Europa!“