Als „längste intelligente Leuchtenstrecke in Rheinland-Pfalz“ wurde der Fauthweg hinter dem Bahnhof vor knapp eineinhalb Jahren eingeweiht. Nicht nur die Beleuchtung, sondern auch eine Warnung vor Glatteis schaltet sich automatisch an. Doch bei so viel Technik komme die Praxis zu kurz, kritisiert ein Leser.

Im August 2019 war auf dem Fußweg vom Bahnhof hoch auf den Lämmchesberg großer Bahnhof: Neben Vertretern der Stadt und der KL.digital GmbH war auch Innenminister Roger Lewentz zur Einweihung