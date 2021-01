Bei einem Verkehrsunfall auf der B270 sind am späten Samstagnachmittag zwischen Otterbach-Sambach und Katzweiler drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage berichtet, war eine Fahrerin, die mit ihrem Wagen von Sambach kommend Richtung Katzweiler unterwegs war, nach links von ihrer Fahrspur abgekommen. Der entgegen kommende Fahrer eines Pkw versuchte noch nach rechts auszuweichen. Trotzdem kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei das Auto, das in Richtung Sambach fuhr, mit der Leitplanke kollidierte und sich überschlug. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Fahrer und Beifahrerin dieses Wagens sowie die Unfallverursacherin wurden verletzt – wie schwer, konnte die Polizei am Sonntag nicht sagen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg sicherte die Unfallstelle ab. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße blieb solange gesperrt.