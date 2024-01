Obwohl Schnee und Eis in den vergangenen Tagen für angespannte Straßenverhältnisse sowie Unfälle mit Blechschäden und Verletzten sorgten, ließen sich einige Autofahrerinnen und Autofahrer offensichtlich nicht davon beeinflussen, ihre Fahrweise den Witterungsverhältnissen anzupassen. Wie die zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Westpfalz mitteilten, ergab eine Geschwindigkeitsmessung im Baustellenbereich auf der Autobahn 6 bei der Anschlussstelle Kaiserslautern-West in Fahrtrichtung Saarbrücken, dass 452 Fahrer und Fahrerinnen das Tempolimit von 80 Kilometern pro Stunde nicht einhielten. Der „Spitzenreiter“ fuhr laut Polizei mit einer Geschwindigkeit von 147 Kilometern pro Stunde durch die Messstelle. Er muss nicht nur mit einem Bußgeld von mehreren hundert Euro und Punkten in Flensburg rechnen, sondern auch mit einem mehrmonatigen Fahrverbot, teilt die Polizei mit. Auch in der kommenden Woche plant die Polizei dort Geschwindigkeitskontrollen.