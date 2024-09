Ein lautstarker Streit zwischen einer Frau und einem Mann rief am Dienstagnachmittag am Bahnhofsvorplatz die Polizei auf den Plan. Noch bevor die Beamten am Ort des Geschehens eintrafen, verletzten sich die untereinander bekannten Personen gegenseitig, teilte die Polizei mit. Da die 27-Jährige weiterhin aggressiv war, erhielt sie für den Rest des Tages einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Gegen beide Streithähne wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.