Hier dürfen alle zu Wort kommen: Pünktlich zum „Tag der Zivilcourage“ am 19. September hat das regionale „Courage“-Bündnis sein erstes gemeinsames Projekt eröffnet – einen beschreibbaren Courage-Kubus, entstanden in Zusammenarbeit mit dem Kaiserslauterer Fotografen Thomas Brenner. Zur Vernissage am Mittwoch um 17 Uhr kamen alle Verantwortlichen auf den Platz vor dem Pfalztheater.

Der nach oben hin geöffnete Kubus besteht aus vier Seekieferplatten – jede Platte 2,5 Meter hoch und breit und mit Tafellack bestrichen. Auf jeder Seite sind etwa zwölf