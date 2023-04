Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitarbeiter der ZAK (Zentralen Abfallwirtschaft Kaiserslautern) und ihre Familien pflanzten am Samstag gut 700 junge Bäume und unterstützen so den Wald im Kapiteltal. Der muss in der Tat angesichts des Klimawandels dort einiges wegstecken.

Der Blick geht zu dem Stecken mit Wurzelgeflecht: Das soll mal eine Vogelkirsche werden? Achselzucken, wird schon stimmen. Also her damit, den Spaten geschnappt, und auf geht’s im Kapiteltal. Und zwar