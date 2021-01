Aus dem Körbchen vor einer öffentlichen Toilette am Wochenmarkt hat ein 40-Jähriger Kleingeld gestohlen. Ein Zeuge beobachtete am Dienstag am Stiftsplatz die Tat, sprach umgehend eine Polizeistreife an und zeigte den Beamten den mutmaßlichen Dieb. Der 40-Jährige räumte die Tat ein und gab die Münzen zurück.

Während der Kontrolle entdeckten die Einsatzkräfte ein Messer mit feststehender Klinge bei dem alkoholisierten Mann. Es steckte in seiner Umhängetasche. Das Messer wurde vorsorglich sichergestellt. Der Verdächtige wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.