Ende der vergangenen Saison musste die Frauenmannschaft des SC Siegelbach den bitteren Abstieg aus der Regionalliga hinnehmen. Aktuell befindet sich das Team aber auf einem guten Weg zurück in Richtung der gewohnten, sportlichen Gefilde.

Makellos verlief die erste Saisonhälfte (plus ein Spiel) bislang für die SCS-Frauen. 13 Spiele, 13 Siege, dazu ein beeindruckendes Torverhältnis von 71:4. Da gibt es wahrlich nicht viel zu meckern. „Intern hatten wir uns schon vorgenommen, ganz vorne mitzuspielen und den Wiederaufstieg in Richtung Regionalliga anzupeilen. Dass es bis dato aber so gut laufen würde, war nicht zu erwarten. Man muss aber auch sagen, dass wir vom Kader her so gut und breit besetzt sind, wie in den letzten Jahren eine Klasse höher nicht“, konstatiert Spielleiter Thomas Wagner, der auch betont, wie wichtig es war, Spielmacherin Lena Zimmermann vor der Saison aus Heltersberg zurück nach Siegelbach lotsen zu können: „Lena ist eine hervorragende Spielgestalterin, sie kann Spiele lesen und setzt mit ihren klugen Pässen die Sturmreihe in Szene.“

Überlegen, aber auch geduldig, wenn es nicht mal gleich so läuft wie gewünscht, so präsentiere man sich auf den Verbandsligaplätzen bis dato. Bei vielen Gegnern gehe es zunächst auch oft darum, deren Bollwerk zu knacken. „Wir machen das im Kollektiv auch sehr gut, da gibt es eigentlich keine Spielerin, die gesondert hervorzuheben ist“, befindet Trainer Jesse Schaaf.

Ligaweit eine der Besten

Sein Spielleiter hat dann aber doch ein paar Namen nebst Anmerkungen zu einigen der Akteurinnen parat: „Unsere Kapitänin Laura Jung zum Beispiel ist für mich eine der Besten auf der Sechser-Position ligaweit, auch auf Ebene der Regionalliga. Oder Louisa Moser mit ihren technischen Fähigkeiten, eine blutjunge Lucy Keller, bei der man sieht, dass sie in Elversberg eine prima Ausbildung genossen hat“, sprudelt es aus Wagner heraus, der aber zu wahrscheinlich jeder anderen Spielerin auch entsprechendes Lob verteilen könnte.

Klar, dass eine Spielzeit wie die aktuelle auch noch mal ihre besonderen Höhepunkte hatte. „Das Derby gegen unseren Verfolger 1. FFC Kaiserslautern beispielsweise. Auch wenn wir da erst spät die Tore zum 3:0-Sieg machten, das war schon stark. Dort haben wir Ruhe und Geduld bewiesen“, erinnert sich der Trainer. „Ein Highlight an sich ist für mich die Saison insgesamt und dass wir nur vier Gegentore kassiert haben“, fügt Thomas Wagner noch an. Auffällig auch, dass sich in der Offensive bislang 16 Spielerinnen in die Torschützenliste haben eintragen können.

Feldspielerin im Tor

Und eben jene Defensivstärke ist umso bemerkenswerter, als das man beim SC Siegelbach das Problem hatte und auch weiterhin hat, dass nur sehr selten eine etatmäßige Torhüterin zur Verfügung steht. So muss meist Woche für Woche und wechselweise eine der Feldspielerinnen ins Tor. „Aber die Mädels wissen um die Situation und akzeptieren das auch“, so Schaaf.

Vor der am Sonntag mit dem schweren Auswärtsspiel bei der drittplatzierten SG Ingelheim/Drais (17 Uhr) beginnenden Restsaison sagt der Trainer dann, „dass wir das jetzt schon auch bis zum Schluss durchziehen und das Optimum herausholen wollen“.

STATISTIK

Laura Jung (13 Spiele/4 Tore), Lucy Keller (13/4), Louisa Moser (13/12), Sabrina Braunschweig (12/11), Celine Haag (12/2), Kathi Körbel (12/2), Maja Metzger (12/3), Anica Neumann (12/1), Celine Spielberger (12/3), Amelie Matheis (11/5), Stefanie Müller (11/3), Chandra Dewi Kolb (10/1), Alisa Schlippe (10/2), Lena Zimmermann (10/10), Johanna Hubele (7/5), Hanna Jost (5/0), Joana Justus (3/0), Anika Klinck (2/1), Anna-Sophie Lutz (2/0), Kelly McCormick (2/0), Laura Braun (1/0), Chiara Hochstetter (1/0), Carla Jung (1/0), Laurien Locher (1/0), Justine Rubel (1/0), Vivien Waldhof (1/0)