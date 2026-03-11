Die MSG Kaiserslautern/Dansenberg legt bislang eine starke Oberliga-Rückrunde hin. Wie hat das Team es geschafft, die Probleme aus der Hinrunde zu überwinden?

Nachdem die Handballer der MSG Kaiserslautern/Dansenberg die Hinrunde in der Oberliga Rheinhessen/Pfalz mit nur vier Punkten auf dem letzten Tabellenplatz beendeten, stehen sie nun dank fünf Siegen aus den ersten sieben Rückrundenspielen auf dem achten Platz im Tabellenmittelfeld und sind auf dem besten Weg, den Klassenverbleib zu erreichen.

Das Problem der MSG Kaiserslautern/Dansenberg in der Hinrunde: Die neue Spielgemeinschaft musste erst zueinander finden, es gab keinen fixen Kader, viel Fluktuation und Rotation, die Mannschaft konnte sich nicht einspielen. Daher wurde im Dezember der klare Plan formuliert, einen fixen Kader für die Rückrunde zu etablieren, der regelmäßig zusammen trainiert und spielt: „Das ist der Schlüssel. So können wir besser trainieren und uns gezielter auf die Gegner vorbereiten“, erklärt MSG-Trainer Thomas Brosig, der zudem betont: „Dadurch haben wir auch ein besseres Mannschaftsgefühl. Jeder hat Bock, das Ziel Klassenerhalt zu erreichen, das merkt man in jedem Training und in den Spielen.“

Gute Breite, hohe Qualität

Und der Plan ging auf: Der jetzige Kader verfügt über eine sehr gute Breite mit hoher Qualität, was es Brosig erlaubt, viel zu wechseln: „Der Wille und die ständige Qualität im Kader sind in Kombination das, was uns so erfolgreich macht“, schwärmt Brosig. Gleich zu Beginn der Hinrunde setzte die MSG mit einem 35:25 Heimsieg gegen die TG Waldsee ein Ausrufezeichen, gewann dann auch die nächsten beiden Spiele gegen den TV Bodenheim (24:22) und den TSV Speyer (32:27). „Gleich die ersten drei Spiele der Rückrunde zu gewinnen war enorm wichtig, um unser Selbstvertrauen zu stärken, die Jungs merken, dass es funktioniert“, so Brosig. Später folgte ein weiterer Achtungserfolg über den starken Tabellenfünften HSG Eckbachtal (26:24).

Dabei erhielt die MSG auch externe Verstärkung. Linksaußen Philipp Becker und Rückraumallrounder Jan Simgen kamen aus dem Regionalligateam des TuS Dansenberg. Becker stabilisiert das Team vor allem in der Abwehr, zeigte aber auch in der Offensive mit 15 Toren in bisher drei Spielen sein Können. „Jan ist ein super Angriffsspieler, hat sehr gute Spiele für uns gemacht“, lobt Brosig, Simgen machte in sieben Spielen 30 Tore. Dazu stößt auch Rückkehrer Mehdi Mornagui, mit dem Brosig bereits bei der HSG Kaiserslautern zusammengearbeitet hatte: „Mehdi bringt extrem viel Erfahrung mit, er war schon bei der HSG der Denker und Lenker im Angriff“, erzählt Brosig, der über alle Drei sagt: „Sie helfen uns extrem, wir haben sehr viel Qualität dazubekommen. Die Jungs gehen die Aufgabe mit sehr viel Seriosität an, wollen unbedingt helfen, das merkt man.“

Auch der Nachwuchs hilft

Auch die A-Jugendlichen des TuS im Kader der MSG werden immer besser. Hier hebt Brosig vor allem Rückraumallrounder Louis Lang hervor, der zuletzt auch im Kader des Regionalligateams sein Talent zeigte: „Louis hat in den letzten Wochen noch mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Er hatte schon immer super Ansätze, wird viel konstanter, macht kaum noch Fehler. Er hat sich extrem gesteigert. Ein Top Junge mit einer super Einstellung.“

Noch ist der Klassenverbleib nicht sicher, denn es ist unklar, wie viele Teams aus der Regionalliga absteigen werden. Aktuell hat die MSG vier Teams hinter sich. Am Samstag (17.45 Uhr, Sporthalle Dansenberg) steht das potenziell entscheidende Duell im Kampf um den Klassenverbleib gegen den unteren Tabellennachbarn HC Gonsenheim an. Mit einem Sieg könnte die MSG den HC auf fünf Punkte distanzieren: „Die zwei Punkte brauchen wir unbedingt, dann wären sie fast sicher hinter uns“, weiß auch Brosig.

Gegen Mainz-Bretzenheim alles klar machen

In den letzten drei Spielen der Saison stehen die Auswärtsduelle gegen die beiden Topteams TG Osthofen (Zweiter) und TV Nieder-Olm (Erster) bevor, in denen wenig zu holen sein wird. Dazwischen liegt das letzte Heimspiel, in dem die Lautrer gegen die TSG Mainz-Bretzenheim die entscheidenden Punkte für den Klassenverbleib holen können. „Die Jungs ziehen voll mit, es macht sehr viel Spaß. Wir werden unser Ziel erreichen“, ist sich Brosig sicher.