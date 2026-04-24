Es ist nicht zu übersehen: Auf dem Messeplatz wächst ein Zirkuszelt von gigantischen Ausmaßen in die Höhe. Der Circus Krone ist in der Stadt. Ein Besuch.

Martin Lacey jr. hat nicht viel Zeit. Der groß gewachsene Direktor des Circus Krone steht um kurz vor Mittag auf dem Messeplatz und spricht in ein Mikro. So richtig entspannt wirkt er nicht. Das hat zum einen mit dem Aufbau seines Arbeitsplatzes zu tun, aber auch mit Verpflichtungen, die er am Nachmittag hat. Aber dazu später mehr.

Der gebürtige Engländer hat an diesem Freitag mehrere Funktionen. Zum einen gibt er der Presse geduldig Auskunft, zu den Aufbauarbeiten, zum anderen hat er die Oberaufsicht über die Baustelle auf dem Messplatz, wo sein Arbeitsplatz in der kommenden Woche gerade aufgebaut wird. Lacey jr. ist gemeinsam mit seiner Frau Jana Mandana Lacey-Krone nicht nur der Chef des Unternehmens, sondern auch als Raubtier-Dompteur in der Manege gefragt.

Aufbau dauert einen Tag

Seit 7 Uhr in der Früh ist das Team zu Gange, um „das größte, reisende Zirkuszelt der Welt“ – laut Circus Krone – aufzubauen. Aufgeregt? „Nein“, sagt Lacey jr. wie aus der Pistole geschossen. „Wir haben ein super Team, die machen das sehr gut.“ Rund 40 Menschen in neonfarbenen Warnwesten wuseln über das Gelände. Es ist schon einiges geschafft in den knapp fünf Stunden Bauzeit. Einer von zwei Gitterrohrbögen steht schon, dazu auch zwei Masten, auf denen blaue Kronen auf kleinen Podesten sicherstellen, dass man weiß, mit welchem Zirkus man es hier zu tun hat. 23 Meter ist der Bogen am höchsten Punkt vom Boden entfernt. Dort, am Boden, liegt derweil noch der zweite Gitterrohrbogen, quasi das Gestänge des Zirkuszeltes. Die Füße der Bögen werden mit Erdnägeln im Boden verankert, wie man es vom Pavillon im heimischen Garten oder vom Campingplatz kennt – allerdings ein paar Nummern größer. Die Erdnägel sind fast mannshoch und werden mit maschineller Unterstützung in den Boden getrieben. Darüber kommt dann eine rund 10.000 Quadratmeter große Plane. Zum Vergleich: ein regulärer Fußballplatz ist ungefähr 7200 Quadratmeter groß. Rund 2000 Zuschauer passen am Ende ins Zelt.

Während sich das eigentliche Zirkuszelt quasi noch im Rohbau befindet, sind die mobilen Stallungen für die Tiere bereits fertig. Rund 100 Meter lang ist das Stall-Zelt, erinnert von weitem an ein langgezogenes Bierzelt. Der Circus Krone reist nach wie vor mit Tieren durch Deutschland. Pferde, Kamele, Löwen und Tiger sowie Hunde sind Elemente der Show und kommen laut Lacey jr. auch nach Kaiserslautern. „Die Elefanten haben wir in Rente geschickt“, erzählt der Zirkusdirektor. Insbesondere die Tatsache, dass der Circus Krone Elefanten in der Manege präsentierte, hatte immer wieder Kritik von Tierschützern hervorgerufen, mehrere Medien hatten berichtet.

Vorsicht vor Versorgungsleitungen

Die Tiere kommen erst kommende Woche nach Kaiserslautern. Derzeit gastiert Circus Krone noch in Tübingen, dort steht am Freitagnachmittag gar noch eine Vorstellung auf dem Programm – bei der auch Martin Lacey jr. in der Manege einen Auftritt haben wird, gemeinsam mit seinem Sohn Alexis Lacey-Krone. Und die Zeiger der Uhr rücken unweigerlich weiter vor.

„Kaiserslautern ist ein guter Ort für uns, der Platz hier ist schön groß“, sagt der Zirkusdirektor im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Seit einem Jahr laufe die Planung für das Gastspiel auf dem Messeplatz. Damit alles nach Plan laufen kann, seien Vorbereitungen notwendig. So sind etwa auf dem Boden mit bunter Sprühfarbe Markierungen ins Gras gemalt – dort verlaufen Versorgungsleitungen in der Erde. „Gas, Strom, Wasser und die Telekom“, weiß Lacey jr. um die Wichtigkeit solcher Markierungen. Denn: Ein rund anderthalb Meter langer Erdnagel in einer solchen Leitung richtet einen immensen Schaden an. Gutes Stichwort.

Keine zehn Minuten später sitzt Lacey jr. – Zeitdruck hin, Auftritt im Schwabenland her – dann am Steuer eines kleinen Bobcat-Baggers. Beim Aufbau des Zeltes legt der Chef persönlich noch Hand an. Gekonnt bringt er das Teil in Stellung. Mit dem Gerät werden heute aber keine Erdmassen bewegt, vielmehr fungiert der Hydraulikarm als überdimensionaler, schlagkräftiger Hammer. Ratatatatatat – binnen von Sekunden verschwinden die fast mannshohen Erdnägel im Boden. Dem Aufstellen des zweiten Bogens kommt das Team so einen guten Schritt näher.

Nach dem Aufbau kommt die Vorstellung

Um kurz nach 12 Uhr rollt ein großer, schwarzer Mercedes SUV vom Gelände. Martin Lacey jr. blickt noch ein letztes Mal zurück, der zweite Bogen ist noch nicht ganz hochgezogen, das Podest für die dritte Krone wird gerade in Position gehievt. Die schweren Gabelstapler fahren in Position, die in Rollboxen noch verpackte Technik wartet, das überdimensionale, mit LED-Leuchten bestückte Schild mit der Aufschrift „Krone“ blinkt bereits. Läuft. Bis Tübingen sind es aus Kaiserslautern gute 200 Kilometer. Um 15.30 Uhr beginnt die Vorstellung.

Info

Aufführungen auf dem Messeplatz: Mittwoch, 29. April, Donnerstag, 30. April und Samstag, 2. Mai, jeweils um 15.30 und 19.30 Uhr. Freitag, 1. Mai, 14.30 und 18.30 Uhr sowie am Sonntag, 3. Mai, 10.30 und 14.30 Uhr.