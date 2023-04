Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Name klingt nach ländlicher Idylle, erinnert den Besucher unwillkürlich an die blühenden Bäume mit ihrem süßen Duft. Wer hier lebt, fühlt sich fast wie in einer eingeschworenen Gemeinschaft auf dem Dorf. Viele der Bewohner sind befreundet. Aber auch große Kunst ist hier zu finden: Die Galerie Wack bringt immer wieder internationale Prominenz auf den Lindenhof.

„Es ist wirklich ein schönes Wohngebiet, ich liebe es heiß und innig“, sagt denn auch Werner Kuhn. Der ehemalige Lehrer, Stadtrat und FDP-Landtagsabgeordnete