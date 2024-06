In Kaiserslautern gibt es ein Selbstpflückfeld für Erdbeeren, in Rodenbach ein weiteres. Die Saison für die süßen, roten Früchtchen ist schon bald wieder vorbei. Aber wer und was steckt eigentlich hinter den Erdbeerfeldern und -häuschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern?

Vor über 40 Jahren gründeten die beiden Familien Funck und Ernst das „Erdbeerland Ernst und Funck“. Mit ihm entstand auch die Idee der Erdbeerfelder zum Selbstpflücken.