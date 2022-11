Am Sonntagmorgen fand auf dem Ehrenfriedhof im Hauptfriedhof in Kaiserslautern die Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag statt. Bei der Veranstaltung ergriffen Bürgermeisterin Beate Kimmel und Dekan Richard Hackländer als Vertreter der Evangelischen Kirche das Wort. Beide rückten aus aktuellem Anlass den Ukraine-Krieg in den Mittelpunkt ihrer Reden. Beate Kimmel rief dazu auf, sich für ein Europa, das verbindet, einzusetzen, um sich den Kriegen aus der Vergangenheit und den Kriegen der Gegenwart entgegenzustellen. Dekan Richard Hackländer sprach von einer Ohnmacht, die der Krieg in der Ukraine in uns auslöse und uns augenblicklich keine Lösung für diese Krise aufzeige. Trotz dieser schweren Zeiten sollten wir die Hoffnung nicht verlieren und uns für den Frieden einsetzen, so Hackländer. Anschließend wurden Kränze am Mahnmal niedergelegt. Der musikalische Rahmen auf dem Ehrenfriedhof wurde vom Kolpingblasorchester Kaiserslautern unter der Leitung von Andreas Vicinus gestaltet.