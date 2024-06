Ein zweitägiges Reitturnier richtet der Reit- und Fahrverein Rodenbach am Samstag und Sonntag aus. Auf dem Programm auf dem Berghof oberhalb von Rodenbach stehen 15 Prüfungen. Die Turnierleitung obliegt Sabrina Guckenbiehl und Sebastian Gloede.

110 Nennungen liegen vor. Die Prüfungen sind hauptsächlich auf den Nachwuchs ausgerichtet. An beiden Tagen gibt es Reiterwettbewerbe, bei denen sich die jungen Reiterinnen und Reiter erstmals einer Bewertung stellen können. Darunter sind Dressurwettbewerbe, wo es auf die Haltung im Sattel ankommt. Größere Anforderungen werden bei den Springreiterwettbewerben gestellt, wo an beiden Tagen jeweils zwei Prüfungen angeboten werden. Zunächst eine Herausforderung über vier Hindernisse bis zu einer Höhe von 50 Zentimeter. Und eine Stufe höher stehen sechs Hindernisse bis zu einer Höhe von 60 Zentimeter im Parcours.

Eine noch größere Herausforderung sind dann die Stilspringwettbewerbe, bei denen nicht nur der reiterliche Nachwuchs an den Start geht, sondern bereits erfahrene Reitpaare sich dem Richtergremium stellen. Am Samstag geht es über Höhen bis zu 75 Zentimeter. Sieben Reiter sind dafür gemeldet.

Höher werden die Hindernisse am Sonntag. Um 14.30 Uhr sind sie 80 Zentimeter hoch, und es gehen voraussichtlich 14 Reitpaare über den Parcours. Bei der Abschlussprüfung um 15.30 Uhr sind die Hindernisse in Anlehnung an die Klasse A bereits 90 Zentimeter hoch. Lediglich fünf Reitpaare stellen sich dieser Herausforderung.

Lara Sophie Becker im Favoritenkreis

Mit dabei aus den eigenen Reihen ist Anika Dippi, die mit ihrem zwölfjährigen Wallach Rocco am Samstag in den Dressurwettbewerben an den Start gehen wird. Paula Ehrhardt mit San Wameno ist für weitere Dressurwettbewerbe gemeldet. Die Chance auf eine Platzierung im Stilwettbewerb hat Lea Emily Höhn. Favoriten im Stilspringwettbewerb in Anlehnung an die Klasse A sind Cara Weingart vom RV Rockenhausen mit Randeck Ronja sowie Lara Sophie Becker vom Reit- und Fahrverein Miesau mit Ignaz und ihre Mannschaftskollegin Jana Dechent mit Aura. Vorne dabei sein wollen im Stilspringwettbewerb bis 80 Zentimeter Lia Schwarz von den Pferdefreunden Fröhnerhof mit Schiller und auch Neele Weingart vom RV Rockenhausen mit MCF Glam Rock.

Zeitplan

Samstag, 8. Juni

10 Uhr: Springreiterwettbewerb mit vier Hindernissen, 10.45 Uhr: Springreiterwettbewerb mit sechs Hindernissen, 11.45 Uhr: Stilspringwettbewerb, 13 Uhr: Reiterwettbewerb „Schritt-Trab“, 13.30 Uhr: Reiterwettbewerb „Schritt-Trab-Galopp“, 14.15 Uhr: Dressurwettbewerb, 15.45 Uhr: Dressurwettbewerb in Anlehnung an die Klasse A

Sonntag, 9. Juni

10 Uhr: Reiterwettbewerb „Schritt-Trab-Galopp“, 10.45 Uhr: Dressurwettbewerb, 11.30 Uhr: Springreiterwettbewerb mit vier Hindernissen, 12.15 Uhr: Springreiterwettbewerb mit sechs Hindernissen, 13 Uhr: Führzügelwettbewerb, 14.30 Uhr: Stilspringwettbewerb, 15.30: Uhr Stilspringwettbewerb in Anlehnung an die Klasse A.