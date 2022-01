Am Montagnachmittag ist ein 56-jähriger Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen mit seinem Wagen auf der A6 nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Wie im Polizeibericht zu lesen ist, wurde sein Auto durch den starken Einschlag mehrfach herumgeschleudert und prallte schließlich in die rechte Schutzplanke. Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund seiner erlittenen schweren Verletzungen wurde er ins Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die A6 zwischen den Anschlussstellen KL-West und KL-Einsiedlerhof in Richtung Saarbrücken für etwa eine Stunde auf einen Fahrstreifen reduziert werden. Dadurch kam es zeitweilig zu einem Stau. In dem ereignete sich noch ein weiterer Auffahrunfall. Es kam dabei zu einem leichten Sachschaden, so die Polizei.