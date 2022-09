Zwillingsnachwuchs bei Auerochsen ist eher selten. Im Wildpark hat er sich eingestellt. Förster Jens Heinz spricht von „einem Volltreffer“. Die Kälber sind schon sehr knuffig – aber sie können auch ganz schön nerven.

Ein Heimspiel des FCK muss jeder Lautrer mal besucht haben. Ach was, jeder Pfälzer! Die Lokalredaktion Kaiserslautern hat nun den Mann entsandt, der das in fast 40 Jahren noch nicht geschafft hat – und am Ende mit dem Schal wedelnd auf der Südtribüne stand.

Wegen Tiefbauarbeiten zwischen der Einmündung zur Umgehungsstraße (L367) und dem Gewerbegebiet „Auf dem Immel“ wird die L356 auf diesem Straßenabschnitt von Donnerstag, 15. September, bis Donnerstag, 13. Oktober, für den Verkehr vollgesperrt.

Sommergespräch: Das Kneipensterben lässt niemanden kalt. Erst recht nicht Fritz Goebel. Der 70-Jährige hat wie kaum ein anderer die Entwicklung der Gastro-Szene in den letzten Jahrzehnten hautnah miterlebt. Im Gespräch mit Dirk Leibfried verrät Goebel, wo es tatsächlich noch Stammtische gibt.

Vor dem Schwurgericht des Landgerichts Kaiserslautern hat am Montag der Prozess gegen einen 30-jährigen Angeklagten begonnen, dem die Staatsanwaltschaft insgesamt 18 Vergehen vorwirft. Auch Waffen spielten dabei eine Rolle.