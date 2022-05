Wegen des Verdachts der Unterschlagung ermittelt die Polizei gegen einen unbekannten Mann und sucht nach einem Audi Q7. Der Unbekannte hatte sich am Freitagnachmittag in einem Kaiserslauterer Autohaus den hochwertigen SUV für eine Probefahrt ausgeliehen, allerdings brachte er das Auto anschließend nicht mehr zurück und ist auch nicht mehr unter der angegebenen Telefonnummer erreichbar, so die Polizei. Verantwortliche des Autohauses erstatteten daraufhin bei der Polizei Anzeige. Die Ausweispapiere, die der Mann im Autohaus vorlegte, waren vermutlich gefälscht und die Personalien ausgedacht. Die Ermittlungen laufen. Nun bittet die Kriminalpolizei um Hinweise, wo der Audi Q7 mit den roten Kennzeichen KL-0623 nach Freitagnachmittag, 15 Uhr, noch gesehen wurde. Es handelt sich um ein Fahrzeugmodell aus dem Jahr 2018 mit schwarzem Audi-Logo und schwarzen 21-Zoll-Felgen. Der Wagen hat einen Wert von mehreren Zehntausend Euro.