Ein Autodiebstahl in Kottweiler-Schwanden wurde der Polizei in Landstuhl am Karfreitag gemeldet, wie die Pressestelle der Polizeiinspektion mitteilt. Demnach wurde ein grauer Audi Q5 zwischen 10.35 und 10.45 Uhr am Feiertag durch bisher unbekannte Täter entwendet. Der Pkw war laut Bericht vor einem Wohnanwesen in der Miesenbacher Straße geparkt gewesen. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl persönlich oder unter der Telefonnummer 06371 8050 zu melden.