So langsam kommt doch ein bisschen Licht ins Adventsdunkel. Zunächst hieß es, wegen der Energiekrise wird es gar keinen Lichterzauber geben. Vergangene Woche hat dann die Stadtspitze beschlossen, zumindest eine große Tanne an der Ecke Markt- und Fackelstraße zu illuminieren und sage und schreibe fünf Platanen ins rechte Licht zu rücken. Jetzt zeigt auch die Lebenshilfe Erbarmen mit den Anhängern der Weihnachtsbeleuchtung. David Lyle, geschäftsführender Vorstand der Lebenshilfe, kündigte an, anders als ursprünglich geplant bei der Entscheidung zur Weihnachtsbeleuchtung nachzubessern. Man habe sich bei der Lebenshilfe intern darauf verständigt, einen mit LED beleuchteten Baum am Brunnen vor der Gartenschau aufzustellen. Der Baum solle aber nur von 16 bis 21 Uhr im Lichterglanz erstrahlen. Lyle findet diese Lösung auch deshalb gut, „weil in der Veranstaltungshalle über 100 Flüchtlinge mit vielen Kindern untergebracht sind und viele Gäste das Brauhaus an der Gartenschau besuchen“.