Ein echter Hingucker beim Kerwe-Umzug am Sonntag in Hohenecken war die Gruppe der AH-Mannschaft des TuS Hohenecken: Diese hatten sich als die Comicfiguren der Peanuts verkleidet. Aber nicht nur Snoopy und Co hatten Spaß bei der Feier am Wochenende.

Die Kerwe in Hohenecken freut sich in diesem Jahr gleich über mehrere Höhepunkte: Am Samstag feierte der TuS 04 Hohenecken 120-jähriges Bestehen und bat alle Besucher der Kerwe, in blau-weißer Kleidung zu erscheinen. Dazu gab es Musik von IzzoBeats, der selbst beim TuS 04 Fußball spielt.

„Wir haben in diesem Jahr endlich wieder Boxautos“, berichtet Ortsvorsteherin Daniela Spieß. Dadurch konnte der Ökumenische Kerwe-Gottesdienst als „Boxenstopp“, also auf der Anlage der Boxautos, stattfinden. „Bei dem schönen Wetter ist es toll, dass wir das wieder machen können“, freut sich Spieß. Nach dem Gottesdienst gab es den Kerwe-Umzug, bevor die Straußjugend die Kerwe-Rede hielt. Im Anschluss gab es einen Auftritt der Taiko-Trommelgruppe Yorokobi, deren Musik „japanisch angehaucht“ ist.

Am Montag wird weiter gefeiert

Bereits am Freitagabend wurde den Besuchern der Kerwe mit der Band Sergeant „ordentlich eingeheizt“, berichtet Spieß. „Die Stimmung am ersten Abend war sehr positiv.“

Am Montag ab 10 Uhr geht die Kerwe weiter, um 18 Uhr steht Live-Musik mit der Band InFlight auf dem Kerwe-Platz auf dem Programm.