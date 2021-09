Das Klima geht alle an, und die nächste Bundesregierung stellt entscheidende Weichen für dessen Entwicklung: Unter diesen Vorzeichen stehen die Aktionen zum bundesweiten „Klimastreik“ am Freitag. In Kaiserslautern zieht ab 13.15 Uhr ein Demonstrationszug vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt bis zum Schillerplatz.

Nicht nur Fridays for Future (FFF) ruft am 24. September global zum Klimastreik auf, sondern viele andere Organisationen beteiligen sich daran, „von Natur- und Sozialverbänden über kirchliche bis zu gewerkschaftlichen“, zählt Jürgen Reincke, Vorsitzender des Nabu (Naturschutzbundes) Kaiserslautern und Umgebung auf. Schließlich gehe es beim Thema Klima um Gerechtigkeit in der Gesellschaft.

Die Aktionen haben zwei Tage vor der Bundestagswahl durchaus einen politischen Aspekt, bestätigen Reincke wie auch der Lauterer FFF-Sprecher Sidney Schwalbach. Allerdings gehe es nicht um Parteipolitik. „Wir wollen keine Zeichen von Parteien am Freitag sehen“, sagt Reincke bestimmt. Doch das Trommeln für mehr Klimaschutz ist nicht nur an die Bevölkerung, sondern sehr wohl „auch an die Politik adressiert: Nehmt mehr Klimaschutz in die Parteiprogramme“, lautet der Aufruf laut Reincke. Denn der Wunsch danach steige, wie auch im Wahlkampf deutlich wurde. Als Werbung für ihre Partei könnte der Klimastreik sowieso nicht benutzt werden, meint Schwalbach, „denn keine Partei in Deutschland hat das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens in ihrem Programm“. Und Reincke verweist darauf, dass von der Politik „bisher Ziele definiert und Leuchtturmprojekte gesetzt wurden – aber nicht abgeglichen wurde, ob die Ziele erreicht wurden“.

Bundesweit sind bislang 445 Aktionen für Freitag angekündigt. Für die Demo in Kaiserslautern sind laut Schwalbach 200 Teilnehmer angemeldet. Nach dem Sammeln um 13.15 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und „einer kurzen Rede von Fridays for Future“, so Schwalbach, führt die Route durch die Eisenbahnstraße, Riesenstraße, Fackelstraße und Fruchthallstraße zum Rathausvorplatz, „wo Peter Ott von ,Stadt für alle’ spricht“. Dann geht es weiter durch die Schneiderstraße über den Altenhof bis zum Abschluss auf dem Schillerplatz nach rund eineinhalb Stunden. Dort werden laut Schwalbach Jürgen Reincke, ein Vertreter des Infoladens und Kulturtreffs Eselsohr und erneut jemand von Fridays for Future sprechen.