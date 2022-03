Das Altstadtfest wird nach Absagen in den beiden Vorjahren auch in diesem nicht stattfinden. Das hat Alexander Heß, der Leiter des Projektbüros städtische Veranstaltungen, auf Anfrage mitgeteilt.

Nach coronabedingten Absagen des Festes in den Jahren 2020 und 2021 sei es auch in diesem Jahr angesichts von Corona nicht möglich, ein Fest für 200.000 Besucher zu verantworten. Auch wäre es nicht machbar gewesen, die für die Attraktivität das Altstadtfest notwendigen Händler und Akteure für die Veranstaltung zu gewinnen, so Heß.

Als Alternative zum Altstadtfest wird die Stadt immer montags mit den „Lautrer Sommerabenden“ aufwarten. „Ein neues Format, das den Lautrern gefallen wird“, gibt sich Heß zuversichtlich. An mehreren Abenden werden Künstler auf einer mobilen Bühne in der Stadt unterwegs sein und an verschiedenen Orten für Unterhaltung sorgen. Auch sei an eine Neuauflage der beliebten Reihe „Swinging Lautern“ gedacht. Sie soll im September stattfinden.