Dass der 1. FC Kaiserslautern in die Zweite Liga aufsteigt, hoffen nicht nur seine Fans. Auch die Gastronomie, Hotellerie und der Einzelhandel in der Stadt würden davon profitieren. Am vergangenen Wochenende gab es einen Vorgeschmack.

„Wir wären überglücklich, wenn der 1. FC Kaiserslautern in die Zweite Liga aufsteigt“, sagt Alf Schulz, der Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Kaiserslautern