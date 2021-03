Nachdem eine der Erzieherinnen der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Spesbach positiv auf das Coronavirus getestet worden war, fiel danach auch bei einem der zehn getesteten Kita-Kinder der Abstrich positiv aus. Das teilt der Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, Marcus Klein, auf Anfrage mit. Die Kita ist seit Donnerstagnachmittag geschlossen. Bis auf wenige Beschäftigte, die vergangene Woche nicht im Dienst waren, befänden sich alle Mitarbeiter in Quarantäne. Die Tests beim Personal fielen laut Klein allerdings allesamt negativ aus. „Die Beschäftigten haben fast alle bereits die erste Schutzimpfung erhalten“, berichtet Klein. Am Freitag findet nun ein zweiter Coronatest statt. Der Erste Beigeordnete geht davon aus, dass die Quarantäne bis 30. März eingehalten werden muss und die Kita frühestens am 31. März wieder öffnen kann.