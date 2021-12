Auch dieses Jahr geht ohne den Silvesterstraßenlauf des SV Kottweiler-Schwanden zu Ende. Aufgrund der angespannten pandemischen Lage hat der Verein das traditionsreiche Rennen abgesagt, das am 31. Dezember 2021 seine 48. Auflage erlebt hätte. Eine für viele Läufer enttäuschende Entscheidung.

Eigentlich sollte am letzten Tag des Jahres wieder der Startschuss zum Silvesterstraßenlauf fallen, der zu den renommiertesten und beliebtesten im Südwesten gehört. Nachdem er vor einem Jahr coronabedingt abgesagt worden war, wollte man heuer wieder die Tradition fortsetzen und damit vielen Läuferinnen und Läufern eine große Freude bereiten. War es doch für viele in der Laufszene einfach ein Muss, das Jahr mit diesem Rennen über zehn Kilometer ausklingen zu lassen. Und auch diesmal hätte der Veranstalter wieder mit einem großen Starterfeld rechnen können. Das zeigen die Voranmeldungen, die Christopher Völker, der Vorsitzende des SV Kottweiler-Schwanden (SVK), auf rund 170 beziffert. „So viele hatten wir in den vergangenen Jahren zu diesem Zeitpunkt noch nie“, sagt Völker und schätzt, dass diesmal wohl „800 bis 1000 Läufer“ an den Start gegangen wären. An Resonanz hätte es also nicht gefehlt. Und auch nicht an der Unterstützung durch die Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach, an deren Spitze mit Bürgermeister Ralf Hechler ja ein ausgewiesener Freund des Sportes steht.

„Schwere Entscheidung“

„Aber“, sagt Christopher Völker, „es ist einfach nicht die Zeit, um eine Veranstaltung mit so vielen Läufern durchzuführen.“ Der 34-Jährige sieht den SVK in der Verantwortung, alles zu tun, damit die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten, die ja schon seit Wochen bedrohlich hoch ist, nicht noch mehr ansteigt. Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, den Silvesterstraßenlauf abzusagen, sagt Völker und verdeutlicht dies mit folgender Bemerkung: „Das Herz hat ja gesagt, aber der Verstand nein.“ Dabei betont der Vorsitzende, der dieses Amt seit vier Jahren bekleidet, dass es „eine eigenständige Entscheidung des Vereins“ gewesen sei, die am vergangenen Freitag bei einem Treffen des Organisationsteams gefallen sei.

Die Erinnerung lebt

Damit ist es dem Virus schon zum zweiten Mal in Folge gelungen, was in der langen Geschichte des Straßenlaufs, der im Jahr 1972 seine Premiere erlebte, erst einmal, und zwar 1996, dem Wetter gelang: den Start zu verhindern. Den schönen Erinnerungen, die sich mit diesem Rennen verbinden, kann aber selbst das Coronavirus nichts anhaben. Zu ihnen gehören die sieben Siege André Bours, die vielen packenden Laufduelle und die begeisterungsfähigen Zuschauer, die dem Lauf die besondere Note gaben. Die Hoffnung bleibt, dass es doch irgendwann gelingt, das Virus einzuhegen und damit auch wieder große Sportveranstaltungen guten Gewissens möglich zu machen. Christopher Völker ist jedenfalls zuversichtlich, dass am Ende des Jahres 2022 wieder der Startschuss zum Silvesterstraßenlauf fällt.