Ab sofort ruht der Spielbetrieb auch in den Bundesligen der Deutschen Classic-Kegler-Union (DCU) und des Deutschen Keglerbunds Classic (DKBC).

Aufgrund der bedrohlichen Zuspitzung der Corona-Pandemie hat die Bundesligakommission am Abend des 28. Oktober die Unterbrechung der Saison beschlossen. Der Spieltag am 31. Oktober und 1. November findet nicht mehr statt. Davon betroffen sind folgende Partien, bei den Frauen das Spiel TSG Haßloch gegen SG Kaiserslautern/Ludwigshafen (2. Bundesliga Süd), Fortuna Kelsterbach gegen Viktoria Miesau (2. Bundesliga Nord) und bei den Männern SG Vollkugel/13 Waldhof gegen SKC Mehlingen sowie Kegelfreunde Sembach gegen Fortuna Rodalben (2. Bundesliga Süd).

Die Spieltage drei und vier wurden auf den 9. und 10. Januar terminiert. Nachholspiele sind je nach Wiedereröffnung der Sportanlagen nach dem Teil-Lockdown am 5./6., 12./13. und 19./20. Dezember oder unter der Woche möglich.

Beim Deutschen Keglerbund Classic wurde der siebte Spieltag am 31. Oktober und 1. November in einer Telefonkonferenz am Dienstag, 27. Oktober von der Corona-Taskforce abgesetzt. Davon tangiert sind die Spiele der TSG Kaiserslautern gegen SKC Staffelstein (Bundesliga Männer) und SKC Victoria Bamberg II gegen TSG Kaiserslautern (2. Bundesliga Mitte Frauen). Der Nachholtermin wird noch bekanntgegeben.

Nachdem die beiden Wochenenden 10./11. und 17./18. November bereits als spielfrei eingeplant waren, wollen die Kegelverantwortlichen die weitere Corona-Entwicklung abwarten und erst dann entscheiden, wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. edk