Die Ausschreibung ist längst raus, beim VfR Kaiserslautern trudeln reihenweise Zusagen ein, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Am Freitag ist Anmeldeschluss, am Samstag wird ausgelost, am Montag rollt das erste Mal der Ball bei der eStadtmeisterschaft. Und schon jetzt ist klar: Das Interesse an der Premierenveranstaltung ist groß, und im Hintergrund wird schon eifrig geübt.

Marvin Müller vom Orga-Team des VfR Kaiserslautern, das die Idee hatte, ist ziemlich beeindruckt von dem, was gerade passiert. „Wir spüren sehr viel Dankbarkeit, alle sind froh, dass wir das machen.“

Wie berichtet, hatte der Verein, nachdem die 42. RHEINPFALZ-Hallenstadtmeisterschaft coronabedingt abgesagt werden musste, die Idee, den Fußballwettbewerb über die Konsole auszutragen, virtuell, mit Fifa21. Mit dem Vorschlag schien Müller offene Türen einzurennen. „Der SC Siegelbach hat zum Beispiel geschrieben, dass er so dankbar ist, dass sowas passiert, dass die Mannschaft sich so austauschen kann, dass es nicht immer nur um Corona geht, sondern mal einfach nur um Spaß.“

Fast alle schon zugesagt

Inzwischen haben fast alle der 16 Teilnehmerteams der letztjährigen Hallenstadtmeisterschaft zugesagt, bei manchen fehlt nur noch die offizielle Anmeldung. Bis Freitag ist noch Zeit. Sieben bis acht Spieler haben die Teams im Schnitt gemeldet, quer durch alle Altersklassen. „Da war ein 89-er Jahrgang genauso dabei wir 16-, 17-Jährige.“ Die Idee, mannschaftsübergreifend zusammenzuarbeiten, auch die Jugend mit einzubinden, kam gut an. „Es wollten auch 14-, 15-Jährige mitmachen, aber wir haben das Mindestalter auf 16 festgesetzt, auch wegen der Preise“, erklärt Marvin Müller. Zu gewinnen gibt es neben einem Pokal der RHEINPFALZ Gutscheine von Intersport.

Auslosung am Samstag

Die E-Sport-Mannschaft des VfR, die ab Montag in den Gruppenspielen antritt, trainiert im Moment zweimal die Woche. „Es ist nicht so leicht, sich da einzuspielen“, weiß Marvin Müller aus Erfahrung. Am Samstag werfen er und Moritz Nicolay, der Coach der zweiten Mannschaft des VfR, die Namen der Teilnehmer in einen Topf und losen die Gruppen aus. Am Montag geht es los, am Samstag sind Zwischenrunde und Finale. „Ich freue mich mega drauf, wenn es losgeht“, sagt Müller, im realen Leben Coach der A-Jugend des VfR. „Jeder ist aufgeregt, und jeder trainiert schon. Es ist so schön, dass wir endlich wieder zu acht, neunt, zusammensitzen – natürlich coronakonform, jeder bei sich zuhause – und dass wir zusammen spielen.“