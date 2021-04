Trotz des Maifeiertags am Samstag sind einige Corona-Schnelltesteinrichtungen geöffnet, auch am Sonntag bieten sie Tests an.

Zwei geöffnete Stellen meldet das von der KL.digital GmbH aufgebaute „Testnetzwerk Kaiserslautern“. Das „Testzentrum Bremerhof“, Telefon 0631/316320, ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr offen. Außerdem hat die Teststelle Globus, Merkurstraße 57, Telefon 06301/ 6049199, von 9 bis 14 Uhr am Samstag und von 9 bis 12 Uhr am Sonntag geöffnet. Das neue Testzentrum des DRK an der TU neben Gebäude 28 im Zelt in der Paul-Ehrlich-Straße ist am Samstag und Sonntag von 9 bis 15 Uhr offen, Anmeldung unter www.drk-kl.de. Tests sind an allen drei Stellen auch ohne Termin möglich. Der Arzt Ulrich Frankenberger, der in der Eisenbahnstraße 34 am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr Tests anbietet, bittet um Anmeldung unter Telefon 0631/60600 oder per E-Mail an praxisfrankenberger@gmx.de.