Junge Kunst in der alt-ehrwürdigen Pfalzgalerie: Mit der Veranstaltung „Laut(r)er Kunst“ am 3. September im Außen- und Innenbereich will das Museum zusammen mit den soziokulturellen Vereinen der Stadt Kunst aus Sicht junger Leute präsentieren – Skateboard-Rampe vor dem Museumseingang inklusive. Kunstvermittlerin und „Krümmer“-Mitglied Charlotte Kleiner gibt Einblicke in die Aktion.

Musik, Tanz, Live-Painting, Graffiti, Skate-Wettbewerbe, Mal-Wettbewerbe, eine fette Rave-Party und spontane Kunst-Beiträge live vor Ort: All das und noch vieles mehr soll